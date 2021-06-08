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Рада вирішила менше відгороджуватись від людей парканом

Вівторок, 8 червня 2021, 13:05

Паркан біля Верховної Ради будуть виставляти лише під час пленарних засідань.  

Джерело: повідомлення у Facebook віце-спікера Верховної Ради Олени Кондратюк

Пряма мова Кондратюк: "Мене завжди дивувало, чому наш Парламент ніби відгороджується від людей. Не раз бачила, що туристи, або ті хто гуляє в парку з родинами і дітьми мусять обходити захисні металеві конструкції…

Ми продовжуємо відкривати Раду там, де є можливість це зробити. То ж -  більше ніякої огорожі на площі Конституції у несесійні тижні.

Її виставлятимуть з міркувань безпеки лише під час пленарних засідань".

Деталі: "Українська правда" звернулася за коментарем до голови Верховної Ради.

Теми: Верховна РадаКиївісторія


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