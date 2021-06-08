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Центри вакцинації запрацюють на Київщині

Вівторок, 8 червня 2021, 13:51
Центри вакцинації запрацюють на Київщині
Фото КМДА

Два нові центри масової вакцинації розпочнуть роботу найближчими вихідними на Київщині.

Джерело: Київська облдержадміністрація у Facebook

Дослівно: "На Київщині найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації. Вони будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві".

Деталі: У КОДА нагадали, що щеплення зможуть зробити громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Також наголошується, що щеплення робитимуть тільки тим, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватимуть людям похилого віку.

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Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • 5 та 6 червня центри масової вакцинації від COVID-19 працювали у 10 містах: Києві, Львові, Одесі, Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях і Рівному. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусКиївська область
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