Центри вакцинації запрацюють на Київщині

Два нові центри масової вакцинації розпочнуть роботу найближчими вихідними на Київщині.

Джерело: Київська облдержадміністрація у Facebook

Дослівно: "На Київщині найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації. Вони будуть розташовуватись у Броварах і Білій Церкві".

Деталі: У КОДА нагадали, що щеплення зможуть зробити громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Також наголошується, що щеплення робитимуть тільки тим, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватимуть людям похилого віку.

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