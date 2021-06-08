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Сварка водіїв "Лексуса" і евакуатора у Києві закінчилась ножовим пораненням

Вівторок, 8 червня 2021, 13:50

У Києві на Печерську невідомий завдав ножового поранення водію евакуатора.

Джерело: повідомлення поліції Києва

Дослівно: "За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля "Лексус" виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події".

Деталі: Подія трапилася на вулиці Шота Руставелі. Травмованому надали необхідну допомогу. Правоохоронці розшукують зловмисника для встановлення всіх обставин інциденту.

Українська правда
Теми: Київавто


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