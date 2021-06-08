Сварка водіїв "Лексуса" і евакуатора у Києві закінчилась ножовим пораненням
Вівторок, 8 червня 2021, 13:50
У Києві на Печерську невідомий завдав ножового поранення водію евакуатора.
Джерело: повідомлення поліції Києва
Дослівно: "За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля "Лексус" виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки наніс ножове поранення опоненту та поїхав з місця події".
Деталі: Подія трапилася на вулиці Шота Руставелі. Травмованому надали необхідну допомогу. Правоохоронці розшукують зловмисника для встановлення всіх обставин інциденту.
Українська правда