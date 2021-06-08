Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росіяни все менше готові виходити на протести - соціологи РФ

Вівторок, 8 червня 2021, 15:58

В Росії в порівнянні із січнем 2021 року суттєво впав рівень протестних настроїв.

Джерело: Meduza, яка посилається на результати російського "Левада-центру"

Деталі: Соціологи "Левада-центру" провели опитування у травні і зафіксували зниження протестних настроїв росіян в порівнянні з січнем 2021 року.

Так, 28% опитаних повідомили, що вважають можливими масові протести з політичними вимогами, ще 30% назвали можливими протести проти падіння рівня життя і на захист своїх прав.

У січні ж 43% росіян називали можливими протести з політичними вимогами, а 45% - протести з економічними вимогами.

При цьому з січня незначно зросла кількість тих, хто готовий брати участь в протестах з економічними вимогами - з 17% до 21%.

Число тих, хто готовий протестувати з політичними вимогами, зросла з 15% до 16%.

Передісторія:

  • В січні по Росії прокотилися хвиля антиурядових протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Теми: Росіямітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Росія
РФ зробила ще крок, щоб заборонити ототожнювати СРСР і нацистську Німеччину
Держдума Росії проголосила "образливим" законопроєкт Зеленського
В Росії до виборів не допустили десятки тисяч кандидатів за останні роки – дослідження
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...