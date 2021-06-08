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Росіяни все менше готові виходити на протести - соціологи РФ

Вівторок, 8 червня 2021, 15:58
Росіяни все менше готові виходити на протести - соціологи РФ

В Росії в порівнянні із січнем 2021 року суттєво впав рівень протестних настроїв.

Джерело: Meduza, яка посилається на результати російського "Левада-центру"

Деталі: Соціологи "Левада-центру" провели опитування у травні і зафіксували зниження протестних настроїв росіян в порівнянні з січнем 2021 року.

Так, 28% опитаних повідомили, що вважають можливими масові протести з політичними вимогами, ще 30% назвали можливими протести проти падіння рівня життя і на захист своїх прав.

У січні ж 43% росіян називали можливими протести з політичними вимогами, а 45% - протести з економічними вимогами.

При цьому з січня незначно зросла кількість тих, хто готовий брати участь в протестах з економічними вимогами - з 17% до 21%.

Число тих, хто готовий протестувати з політичними вимогами, зросла з 15% до 16%.

Передісторія:

  • В січні по Росії прокотилися хвиля антиурядових протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіямітинги
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