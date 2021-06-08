Найбільшу зарплату серед керівників облцентрів має мер Запоріжжя – Чесно

Мер Запоріжжя Володимир Буряк отримує найбільшу заробітну плату серед мерів обласних центрів – 114 тисяч гривень на місяць, найменше заробляє мер Херсона Ігор Колихаєв – 15 тисяч гривень.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Деталі: Серед керівників міст, які отримують найбільші зарплати:

мер Луцька Ігор Поліщук (77 тисяч гривень),

(77 тисяч гривень), мер Кропивницького Андрій Райкович (73 тисячі),

(73 тисячі), мер Хмельницького Олександр Симчишин (64 тисячі),

(64 тисячі), мер Чернігова Владислав Атрошенко (63 тисячі),

(63 тисячі), мер Рівного Олександр Третяк (62 тисячі) та

(62 тисячі) та мер Києва Віталій Кличко (60 тисяч).

Найнижчі зарплати у:

мера Одеси Геннадія Труханова (23 тисячі),

(23 тисячі), мера Житомира Сергія Сухомлина (30 тисяч),

(30 тисяч), мера Львова Андрія Садового (33 тисячі),

(33 тисячі), мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа (39 тисяч) та

(39 тисяч) та мера Сум Олександра Лисенка (44 тисячі).

"Чесно" зазначає, що оклади мерів – затверджені постановою Кабміну ще у 2006 році – практично однакові.

Згідно з цим документом, меру міста з населенням понад один мільйон осіб встановлено посадовий оклад розміром 16 940 гривень, мерам міст із населенням до 180 тисяч – 15 тисяч гривень, а всім іншим – 15 900 гривень.

Заробітна плата мерів зазвичай не прив’язується до якихось реальних досягнень – як то якість сервісу і послуг у містах, а залежить від надбавок, доплат і премій, які своєму мерові передбачають депутати.

До заробітної плати входять також відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, матеріальні допомоги та інші виплати.

Наприклад, у квітні заробітна платня Володимира Буряка становила 127,5 тисячі гривень, з яких 73% – премія.

Також премії становлять половину заробітної платні у мерів Хмельницького, Чернівців, Рівного, Ужгорода, Полтави та Луцька.

"Чесно" зазначає, що середній заробіток мерів обласних центрів становить 53 тисячі гривень на місяць. Але попри низькі зарплати міські голови не поспішають залишати свої посади, а з бізнесу йдуть номінально.

"Чесно" наголошує, що мери практично завжди балотуються на наступний термін, бо доступ до бюджету дає можливість "жити на широку ногу" і "продовжувати освоювати підряди на потрібні фірми".