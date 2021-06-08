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30 дітей отруїлися у санаторії на Одещині

Вівторок, 8 червня 2021, 16:54
30 дітей отруїлися у санаторії на Одещині

У смт Сергіївка Одеської області зареєстрували масове захворювання на гастроентероколіт у дитячому закладі санаторного типу – захворіли 30 дітей віком від 15 років.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Зазначається, що діти скаржилися на біль у животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5–39С.

Серед захворілих — 17 дітей із перебігом хвороби середньої важкості, шістьох із них госпіталізували (вже виписали). Інші 13 дітей із легким перебігом перебувають в окремому корпусі закладу під наглядом медичного працівника.

Після цього розпочали епідеміологічне розслідування – відібрали проби харчових продуктів на патогенну мікрофлору, проби сировини та питної води, змиви з об’єктів зовнішнього середовища, обстежили працівників харчоблоку та дезінфікували приміщення.

Епідрозслідування встановило, що причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідемічного режиму в закладі, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей на території закладу.

Українська правда

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Теми: дітиОдеська область
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