"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Президенту Франції Еммануелю Макрону невідомий чоловік дав ляпаса під час поїздки у регіони, коли він підійшов привітатися з людьми.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 8 червня у департаменті Дром на південному сході країни, куди Макрон заїхав у рамках свого туру регіонами перед місцевими виборами.

У соцмережах почало поширюватися відео, на якому видно, як президент підходить привітатися з людьми, відділеними загорожею, та вітається за руку з ближчим молодим чоловіком. У наступну мить вільною правою рукою той дає президенту ляпаса та вигукує, найімовірніше, "Геть Макронію!" ("à bas la Macronie"). Охоронець зрегував миттєво, але, схоже, не встиг перехопити руку. Президент відходить назад, а охорона намагається схопити кривдника.

В оточенні Еммануеля Макрона підтвердили, що відео справжнє.

Як пише Le Monde, у прокуратурі Валенсу оголосили про затримання двох 28-річних молодиків - того, який дав ляпаса, та його товариша.

Макрон, як повідомляють, після цього продовжив поїздку за попереднім планом.

Le Figaro пише, що це, наскільки відомо, перший випадок фізичного нападу на Еммануеля Макрона на посаді президента. Ще коли він був кандидатом у президенти, невідомий поцілив у нього яйцем на сільськогосподарській виставці у Парижі, і це був не перший подібний інцидент за політичну кар'єру Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, в попередні роки у Франції проходили масштабні протести "жовтих жилетів", що об'єднали невдоволених політикою президента. Акції починалися з невдоволення підвищенням податку на пальне, але згодом протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента. Детальніше у публікації "Бруківка проти поліції, вогонь проти багатіїв".

Втім, і в останні роки була низка ініціатив, які викликали критику з боку виборців. Детальніше у статтях "Небезпечніша за "жовті жилети": куди заведе Францію пенсійна реформа Макрона".