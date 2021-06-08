Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського

З початку доби російські окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Новгородського.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, ворог використовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Бойових втрат серед наших військових немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ.

Що передувало: 7 червня на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – біля Лебединського та Луганського.