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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського

Вівторок, 8 червня 2021, 17:59
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського

З початку доби російські окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Новгородського. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, ворог використовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Бойових втрат серед наших військових немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ.

Що передувало: 7 червня на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – біля Лебединського та Луганського.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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