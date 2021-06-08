У Чорнобиль хочуть запустити туристичні тури по Дніпру

Державне агентство розвитку туризму разом з Мінкультом вивчають можливість відновлення туристичних маршрутів Дніпром, зокрема до Канева і Чорнобиля.

Джерело: повідомлення Державного агентства розвитку туризму у Facebook

Деталі: Агентсво і МКІП запускає пілотний проєкт щодо вивчення попиту на відновлення туристичних маршрутів Дніпром. Найпершими досліджуватимуть маршрути до Канева та Чорнобиля.

Так звані промомаршрути мають вивчити експерти, потенційні інвестори, журналісти і тревел-блогери.

Дослівно: "Одноденні промомаршрути Київ-Канів-Київ та Київ-Чорнобиль-Київ будуть складатися з подорожі Дніпром на відповідно обладнаних швидкісних теплоходах. Під час подорожі передбачається прохід шлюзів, кількагодинне перебування та екскурсія на локаціях, повернення до Києва.

ДАРТ оголосив офіційний тендер на популяризацію річкових туристичних маршрутів у межах бюджетної програми по розкриттю туристичного потенціалу України".

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