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Парламент Грузії виступив із заявою на підтримку інтеграції країни в НАТО

Вівторок, 8 червня 2021, 18:49

Парламент Грузії підготував заяву на підтримку інтеграції Грузії в НАТО, яку підпишуть всі представлені партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія Онлайн.

Заява була зроблена незадовго до проведення саміту НАТО, наміченого на 14 червня в Брюсселі. Згідно з текстом заяви, саміт НАТО дає Грузії можливість домогтися прогресу на шляху до інтеграції в НАТО.

У спільній заяві, зокрема, зазначається, що представлені в парламенті Грузії сили єдині в підтримці членства Грузії в НАТО і вважають, що членство в НАТО є основним інтересом національної безпеки Грузії, яке базується на одностайній, широкій політичній та громадській підтримці.

У заяві міститься заклик до НАТО і держав-членів Альянсу "продовжувати тісне партнерство з Грузією, оскільки країна готується до проведення спільно узгоджених парламентськими політичними партіями амбітних реформ, спрямованих на зміцнення демократії, а також забезпечити більш сильну підтримку і обмін досвідом у боротьбі зі зростаючими і гібридними погрозами".

"Ми наголошуємо на важливості розширення співпраці в напрямку забезпечення безпеки Чорного моря. За останні роки обставини в плані безпеки в широкому Чорноморському регіоні значно погіршилися. Дії Росії загрожують регіональній безпеці та демократії регіону. З урахуванням цього, участь НАТО в Чорноморському регіоні, як важливий стримуючий і стабілізуючий фактор, набуває набагато більшого значення, ніж раніше", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Європейський конгрес українців перед самітом НАТО закликав Альянс прискорити надання Україні Плану дій щодо членства, нагадавши про рішення Бухарестського саміту у 2008 році.

Заступник генсека НАТО заявив, що саміт Альянсу у своєму підсумковому рішенні підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але не буде готовий піти далі.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує від НАТО в майбутньому почути можливу дату щодо членства і вважає найбільшою помилкою мовчання союзників.

Відеоверсію пояснень заступника генсека НАТО дивіться на каналі ЄвроПравди у ролику "Чого чекати Україні від саміту НАТО?"

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяНАТО
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