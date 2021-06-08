Президент говорив з Байденом про план приєднання до НАТО в прив'язці до дат – ОП

Президент Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід'ємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації у Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави – це спосіб максимального захисту", – заявили в Офісі президента.

Зеленський також заявив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитись у минулому.

Також відзначається, що рух України до НАТО – це також можливість досягти передумов для встановлення на Донбасі стабільного та тривалого миру.

Як повідомлялося, Офіс президента видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Білий дім заперечив, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

Пізніше в Офісі президента заявили, що підсумкове повідомлення за результатами телефонної розмови було зроблено "виходячи із загальної атмосфери переговорів", а пізніше почалися консультації сторін з уточнення "дипломатичних формулювань".

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