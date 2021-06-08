Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент говорив з Байденом про план приєднання до НАТО в прив'язці до дат – ОП

Вівторок, 8 червня 2021, 20:01

Президент Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом порушив питання необхідності реального покрокового плану для приєднання України до НАТО, який має бути прив'язаний до чітких календарних дат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід'ємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації у Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави – це спосіб максимального захисту", – заявили в Офісі президента.

Зеленський також заявив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитись у минулому.

Також відзначається, що рух України до НАТО – це також можливість досягти передумов для встановлення на Донбасі стабільного та тривалого миру.

Як повідомлялося, Офіс президента видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Білий дім заперечив, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі. 

Пізніше в Офісі президента заявили, що підсумкове повідомлення за результатами телефонної розмови було зроблено "виходячи із загальної атмосфери переговорів", а пізніше почалися консультації сторін з уточнення "дипломатичних формулювань".

Читайте також - Не нашкодь: що показала нова телефонна розмова між Байденом та Зеленським

Теми: БайденЗеленськийНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВся Україна опинилася у "зеленій" зоні

В Європі змінилася трійка лідерів за поширенням COVID-19

"Ніщо остаточно не погоджено" – Кулеба після розмови в Німеччині про "Північний потік-2"

Боррель назвав Лукашенка диктатором

У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Усі новини...
Байден
Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського
У Зеленського пояснили, чому виправили заяву щодо слів Байдена
"Спекуляція": Вітренко про можливий зрив зустрічі Зеленського з Байденом через "Нафтогаз"
Останні новини
11:31
Циклон з дощами та грозами затримається в Україні
11:26
Щоб не стояти 5 годин у черзі: МОЗ пропонує попередній запис на вакцинацію до МВЦ
11:24
Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії
11:22
Українцям тимчасово не видаватимуть водійські права
10:49
Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 
10:34
Глава МЗС Італії в четвер прибуде в Україну
10:32
"Мотор Січ" повертає рейси Київ–Львів на 50-річних літаках
10:20
мапаВся Україна опинилася у "зеленій" зоні
10:05
У Болгарії під час навчань винищувач МіГ-29 впав у Чорне море
10:04
У США схвалили виділення 240 млрд дол на стимулювання технологічної промисловості
Усі новини...