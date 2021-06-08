У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID
У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що друга доза вакцини проти коронавірусу гарантована державою.
Джерело: МОЗ у Facebook
Деталі: Вказується, що для вакцинації другою дозою громадянина запросять телефонним дзвінком за тим контактом, який він залишив після першого щеплення.
Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.
А якщо на вакцинацію особу записував роботодавець, то саме він організовує друге щеплення.
Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі.
У МОЗ нагадали, що друга доза вакцини має бути введена через:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів
- Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.
Вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Нагадаємо:
- 48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.
- Загалом проведено 1 436 285 щеплень проти коронавірусної хвороби.
- Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.
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