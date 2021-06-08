У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що друга доза вакцини проти коронавірусу гарантована державою.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Вказується, що для вакцинації другою дозою громадянина запросять телефонним дзвінком за тим контактом, який він залишив після першого щеплення.

Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.

А якщо на вакцинацію особу записував роботодавець, то саме він організовує друге щеплення.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

У МОЗ нагадали, що друга доза вакцини має бути введена через:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Нагадаємо:

48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.

Загалом проведено 1 436 285 щеплень проти коронавірусної хвороби.

Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП