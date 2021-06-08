Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

Вівторок, 8 червня 2021, 20:35

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що друга доза вакцини проти коронавірусу гарантована державою.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Вказується, що для вакцинації другою дозою громадянина запросять телефонним дзвінком за тим контактом, який він залишив після першого щеплення. 

Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах. 

А якщо на вакцинацію особу записував роботодавець, то саме він організовує друге щеплення.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі. 

У МОЗ нагадали, що друга доза вакцини має бути введена через:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день
  • CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів
  • Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. 

Нагадаємо:

  • 48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.
  • Загалом проведено 1 436 285 щеплень проти коронавірусної хвороби.
  • Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВся Україна опинилася у "зеленій" зоні

В Європі змінилася трійка лідерів за поширенням COVID-19

"Ніщо остаточно не погоджено" – Кулеба після розмови в Німеччині про "Північний потік-2"

Боррель назвав Лукашенка диктатором

У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Усі новини...
вакцинація
В ЄС вже видали понад 1 млн COVID-сертифікатів
В Україну доставили ще 117 тисяч вакцин від Pfizer
Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після ЄС - міністр
Останні новини
11:41
Посли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в Криму – ЗМІ
11:40
Курс валют на 9 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:31
Циклон з дощами та грозами затримається в Україні
11:27
Європарламент схвалив запровадження ковідного сертифіката ЄС
11:26
Щоб не стояти 5 годин у черзі: МОЗ пропонує попередній запис на вакцинацію до МВЦ
11:24
Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії
11:22
Українцям тимчасово не видаватимуть водійські права
10:49
Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 
10:34
Глава МЗС Італії в четвер прибуде в Україну
10:32
"Мотор Січ" повертає рейси Київ–Львів на 50-річних літаках
Усі новини...