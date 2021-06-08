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У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

Вівторок, 8 червня 2021, 20:35
У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що друга доза вакцини проти коронавірусу гарантована державою.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Вказується, що для вакцинації другою дозою громадянина запросять телефонним дзвінком за тим контактом, який він залишив після першого щеплення. 

Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах. 

А якщо на вакцинацію особу записував роботодавець, то саме він організовує друге щеплення.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі. 

У МОЗ нагадали, що друга доза вакцини має бути введена через:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день
  • CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів
  • Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. 

Нагадаємо:

  • 48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.
  • Загалом проведено 1 436 285 щеплень проти коронавірусної хвороби.
  • Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ
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