В Україні понад 184 тисячі освітян вакцинувалися від COVID-19

Міністерство освіти і науки заявляє, що в Україні вакцинувалися понад 184 тисячі педагогічних працівників.

Джерело: Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, цитує пресслужба МОН

Пряма мова Шкарлета: "Вважаю, що освітяни відповідально ставляться до власного здоров’я, а також здоров’я інших та, усвідомлюючи ситуацію із поширенням коронавірусу, якомога більше зголошуються на вакцинацію.

Адже це дасть нагоду безпечно проводити освітній процес, а головне, – в очному форматі".

Деталі: У МОН назвали лідерів з вакцинації освітян. Це, зокрема:

м. Київ – 24 тис. 291 особа;

Київська область – 17 тис. 330 осіб;

Дніпропетровська область – 16 тис. 041 особа;

Львівська область – 13 тис. 944 особи;

Харківська область – 10 тис. 960 осіб.

Нагадаємо: 48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.