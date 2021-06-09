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В Україні понад 184 тисячі освітян вакцинувалися від COVID-19

Середа, 9 червня 2021, 05:41
В Україні понад 184 тисячі освітян вакцинувалися від COVID-19

Міністерство освіти і науки заявляє, що в Україні вакцинувалися понад 184 тисячі педагогічних працівників.

Джерело: Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, цитує пресслужба МОН

Пряма мова Шкарлета: "Вважаю, що освітяни відповідально ставляться до власного здоров’я, а також здоров’я інших та, усвідомлюючи ситуацію із поширенням коронавірусу, якомога більше зголошуються на вакцинацію.

Адже це дасть нагоду безпечно проводити освітній процес, а головне, – в очному форматі".

Деталі: У МОН назвали лідерів з вакцинації освітян. Це, зокрема:

  • м. Київ – 24 тис. 291 особа;
  • Київська область – 17 тис. 330 осіб;
  • Дніпропетровська область – 16 тис. 041 особа;
  • Львівська область – 13 тис. 944 особи;
  • Харківська область – 10 тис. 960 осіб.

Нагадаємо: 48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусосвіта
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