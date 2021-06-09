Блінкен: Звільнення від санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуте

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 AG та її директора Маттіаса Варніга може бути переглянуто.

Про це він сказав протягом слухань у Конгресі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Nord Stream 2 AG - основна компанія, що відповідає за будівництво "Північного потоку-2" і на 100% належить російському "Газпрому".

"Ми зробили виключення для санкцій, але це виключення може бути скасоване в будь-який час", - сказав держсекретар Блінкен. Він додав, що зараз Сполучені Штати ведуть активні перемовини з Німеччиною щодо зменшення шкоди від "Північного потоку-2", зокрема для України.

"Ми сказали нашим партнерам в Німеччині, що тепер вони повинні працювати з нами та іншими, щоб уникнути та пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу. А це означає компенсувати Україні збитки від потенційної втрати плати за транзит газу в обхід України. І переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу проти України чи іншої країни в регіоні", - розповів Ентоні Блінкен.

Державний секретар додав, що на час, коли команда Джо Байдена приступила до роботи, газопровід був збудований на понад 90%. І на його думку, запобігти фізичному завершенню будівництва через санкції було малоймовірно.

Раніше Німеччина заявила, що Україна повинна залишитися транзитною країною для експорту російського газу.

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що завершення російського газопроводу "Північний потік-2" є "доконаним фактом", захищаючи рішення відмовитись від деяких санкцій і пообіцявши відповідь, якщо Москва спробує використовувати газ як зброю.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Президент Україна Володимир Зеленський у інтерв’ю американському виданню Axios заявив, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.