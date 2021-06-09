Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блінкен: Звільнення від санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуте

Середа, 9 червня 2021, 09:30
Блінкен: Звільнення від санкцій проти Північного потоку-2 може бути переглянуте

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 AG та її директора Маттіаса Варніга може бути переглянуто.

Про це він сказав протягом слухань у Конгресі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

 Nord Stream 2 AG - основна компанія, що відповідає за будівництво "Північного потоку-2" і на 100% належить російському "Газпрому".

"Ми зробили виключення для санкцій, але це виключення може бути скасоване в будь-який час", - сказав держсекретар Блінкен. Він додав, що зараз Сполучені Штати ведуть активні перемовини з Німеччиною щодо зменшення шкоди від "Північного потоку-2", зокрема для України.

"Ми сказали нашим партнерам в Німеччині, що тепер вони повинні працювати з нами та іншими, щоб уникнути та пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу. А це означає компенсувати Україні збитки від потенційної втрати плати за транзит газу в обхід України. І переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу проти України чи іншої країни в регіоні", - розповів Ентоні Блінкен.

Державний секретар додав, що на час, коли команда Джо Байдена приступила до роботи, газопровід був збудований на понад 90%. І на його думку, запобігти фізичному завершенню будівництва через санкції було малоймовірно.

Раніше Німеччина заявила, що Україна повинна залишитися транзитною країною для експорту російського газу.

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що завершення російського газопроводу "Північний потік-2" є "доконаним фактом", захищаючи рішення відмовитись від деяких санкцій і пообіцявши відповідь, якщо Москва спробує використовувати газ як зброю.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Президент Україна Володимир Зеленський у інтерв’ю американському виданню Axios заявив, що президент США Джо Байден все ще міг би зупинити газопровід "Північний потік-2", якби справді цього захотів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2санкціїСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: