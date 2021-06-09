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Зеленський поговорив із Трюдо про Росію, НАТО і збитий літак

Середа, 9 червня 2021, 09:58

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, вони скоординували позиції з ключових питань напередодні проведення самітів "Групи семи" та НАТО, які відбудуться найближчим часом.

Джерело: Офіс президента України 

Деталі: Зеленський поінформував Трюдо про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що Російська Федерація відвела лише частину своїх військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів.

"Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад", – сказав Зеленський.

Він відзначив важливість збереження міжнародного тиску на РФ з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

Президент наголосив, що проект "Північний потік – 2" є політичною зброєю Росії.

"Ми вважаємо, що добудова "Північного потоку – 2" зміцнить Росію як гравця на світовій мапі", – зазначив Зеленський.

Трюдо підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність з нашою державою у протидії тривалій агресії РФ.

"Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну", – сказав голова уряду Канади.

Як сказано у повідомленні, "співрозмовники обговорили практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО".

Зеленський і Трюдо говорили про посилення координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності.

Також вони торкнулися планів щодо подальшого політичного діалогу на найвищому рівні. 

Зеленський підтвердив запрошення Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКанадаРосіякатастрофа МАУ в ІраніНАТО
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