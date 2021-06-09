Глава МЗС Італії в четвер прибуде в Україну

10 червня міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо відвідає Україну з робочим візитом.

Про це у середу повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Візит відбудеться на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Італії, активізація інвестиційного співробітництва, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій, зазначили в міністерстві.

Глави української та італійської дипломатії приділять особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України та зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, додали в МЗС.

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