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Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 

Середа, 9 червня 2021, 10:49

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що президентський законопроєкт про олігархів може бути дієвим, якщо до нього ухвалити ще низку законодавчих ініціатив.   

Джерело: директор НАБУ в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Сам текст короткий, і, на мою думку, він має певний декларативний характер. Але це перший крок до системного врегулювання проблем, які пов’язані з олігархами. (..,) 

Мають бути ефективні правоохоронні органи, які здійснюватимуть розслідування щодо представників олігархів, певних корупційних схем, які вони організовують. Потрібне вживання заходів адміністративного характеру, як-то належна робота Антимонопольного комітету, належна робота НКРЕКП. Ми ж бачимо, наскільки олігархи прагнуть поставити туди своїх людей, які ухвалюватимуть рішення цих органів, які потрібні олігархам. 

Тому, якщо в розвиток цього закону буде ухвалено низку ініціатив, які будуть реально працювати, і разом із кримінальним переслідуванням буде вжито заходів адміністративного характеру, які мінімізують причини виникнення олігархів, то тоді це буде певний успіх, певний результат".

Деталі: Ситник наголосив, що у законопроєкту є і критики, і прибічники. 

За його словами, "боротьба з олігархами – це не тільки кримінальне переслідування, тому що першопричина олігархів – це монополізація певних секторів економіки чи політичного життя".

На запитання, хто з олігархів зараз тисне на НАБУ, Ситник відповів: "Кримінальні провадження, які розслідуються НАБУ, стосуються практично всіх олігархів, які мають медійний ресурс. Це дуже просте дослідження: береш пульт від телевізора і розумієш, що всі нами незадоволені".

Передісторія:

  • 15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа оприлюднили на сайті Верховної Ради.
  • Згідно з ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.
  • 4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.
  • Фракція "Слуга народу" готує ще щонайменше 7 законопроєктів щодо олігархів. Зокрема, йдеться про антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Читайте також: Олігархи у телевізорі. Кого піарять та з ким воюють Ахметов, Коломойський, Медведчук

Теми: олігархизаконодавствоСитникНАБУЗеленський


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