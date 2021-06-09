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Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 

Середа, 9 червня 2021, 10:49
Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що президентський законопроєкт про олігархів може бути дієвим, якщо до нього ухвалити ще низку законодавчих ініціатив.   

Джерело: директор НАБУ в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Сам текст короткий, і, на мою думку, він має певний декларативний характер. Але це перший крок до системного врегулювання проблем, які пов’язані з олігархами. (..,) 

Мають бути ефективні правоохоронні органи, які здійснюватимуть розслідування щодо представників олігархів, певних корупційних схем, які вони організовують. Потрібне вживання заходів адміністративного характеру, як-то належна робота Антимонопольного комітету, належна робота НКРЕКП. Ми ж бачимо, наскільки олігархи прагнуть поставити туди своїх людей, які ухвалюватимуть рішення цих органів, які потрібні олігархам. 

Тому, якщо в розвиток цього закону буде ухвалено низку ініціатив, які будуть реально працювати, і разом із кримінальним переслідуванням буде вжито заходів адміністративного характеру, які мінімізують причини виникнення олігархів, то тоді це буде певний успіх, певний результат".

Деталі: Ситник наголосив, що у законопроєкту є і критики, і прибічники. 

За його словами, "боротьба з олігархами – це не тільки кримінальне переслідування, тому що першопричина олігархів – це монополізація певних секторів економіки чи політичного життя".

На запитання, хто з олігархів зараз тисне на НАБУ, Ситник відповів: "Кримінальні провадження, які розслідуються НАБУ, стосуються практично всіх олігархів, які мають медійний ресурс. Це дуже просте дослідження: береш пульт від телевізора і розумієш, що всі нами незадоволені".

Передісторія:

  • 15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа оприлюднили на сайті Верховної Ради.
  • Згідно з ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.
  • 4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.
  • Фракція "Слуга народу" готує ще щонайменше 7 законопроєктів щодо олігархів. Зокрема, йдеться про антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Читайте також: Олігархи у телевізорі. Кого піарять та з ким воюють Ахметов, Коломойський, Медведчук

"Українська правда" у Threads

Теми: олігархизаконодавствоСитникНАБУЗеленський
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