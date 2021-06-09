Циклон з дощами та грозами затримається в Україні

Найближчої доби в Україні збережеться дощова і тепла погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Циклону так подобається в Україні, що він вирішив лишитися ще на кілька днів. Доплатить за перебування звичною своєю валютою - дощами й грозами".

Деталі: За даними Діденко, в четвер грозові дощі пройдуть практично повсюди в Україні. При грозах можливі шквали і град.

Вдень 10 червня просвітки будуть на Півдні та Півночі включно зі столицею.

Протягом дня четверга очікується тепла температура - +20+24 градуси.

У Києві в четвер є ймовірність дощу з грозою, проте сонця вистачатиме також. Стовпчики термометрів піднімуться до +20+23 градусів.