Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в Криму – ЗМІ

Середа, 9 червня 2021, 11:41
Посли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в Криму – ЗМІ
Фото pizzatravel.com.ua

Посли країн Євросоюзу у середу, 9 червня, затвердили продовження заборони на інвестування в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для продовження заборони ЄС на інвестиції в Криму ще на рік", – повідомив журналіст.

За його словами, подальше затвердження рішення на Раді ЄС очікується у найближчі дні.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

В МЗС РФ заявили, що режим санкцій відносно Росії, закріплений у багатьох законодавчих актах країн Заходу, залишиться назавжди, бо Крим не віддадуть.

Нещодавно глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСКримсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ЄС
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: