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Посли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в Криму – ЗМІ

Середа, 9 червня 2021, 11:41
Фото pizzatravel.com.ua

Посли країн Євросоюзу у середу, 9 червня, затвердили продовження заборони на інвестування в Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для продовження заборони ЄС на інвестиції в Криму ще на рік", – повідомив журналіст.

За його словами, подальше затвердження рішення на Раді ЄС очікується у найближчі дні.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

В МЗС РФ заявили, що режим санкцій відносно Росії, закріплений у багатьох законодавчих актах країн Заходу, залишиться назавжди, бо Крим не віддадуть.

Нещодавно глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

Теми: ЄСКримсанкції


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