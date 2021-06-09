Єрмак розповів, про що говорив з Джуліані і Волкером

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час розмов з колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані і американським дипломатом Куртом Волкером дбав про національні інтереси України і намагався добитися зустрічі президентів двох держав.

Джерело: Єрмак у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Вкотре переконався, що останні два роки у відносинах зі США ми все робили правильно. Чергова публікація про події 2019 року змусила поновити у пам'яті розмови з Рудольфом Джуліані та Куртом Волкером.

Абсолютним пріоритетом для мене тоді, як і сьогодні, були національні інтереси України. Переді мною як помічником президента України стояла низка завдань, одне з яких – добитися зустрічі президентів двох держав".

Деталі: За словами Єрмака, для України тоді було "дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у США", і саме так він і діяв – "дуже виважено та обережно".

Він додав, що уся команда президента України доклала неймовірних зусиль, щоб зберегти двопартійну підтримку нашої держави у США і вивести українсько-американські відносини на рівень справжнього стратегічного партнерства.

За словами керівника Офісу президента, попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у США і численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини України і Штатів не вдалося.

Єрмак додав, що робота команди Зеленського "дала результат, адже цього року маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях".

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