Єрмак розповів, про що говорив з Джуліані і Волкером
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час розмов з колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані і американським дипломатом Куртом Волкером дбав про національні інтереси України і намагався добитися зустрічі президентів двох держав.
Джерело: Єрмак у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Вкотре переконався, що останні два роки у відносинах зі США ми все робили правильно. Чергова публікація про події 2019 року змусила поновити у пам'яті розмови з Рудольфом Джуліані та Куртом Волкером.
Абсолютним пріоритетом для мене тоді, як і сьогодні, були національні інтереси України. Переді мною як помічником президента України стояла низка завдань, одне з яких – добитися зустрічі президентів двох держав".
Деталі: За словами Єрмака, для України тоді було "дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у США", і саме так він і діяв – "дуже виважено та обережно".
Він додав, що уся команда президента України доклала неймовірних зусиль, щоб зберегти двопартійну підтримку нашої держави у США і вивести українсько-американські відносини на рівень справжнього стратегічного партнерства.
За словами керівника Офісу президента, попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у США і численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини України і Штатів не вдалося.
Єрмак додав, що робота команди Зеленського "дала результат, адже цього року маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях".
Передісторія:
- Видання CNN отримало аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року між, як стверджується, колишнім адвокатом експрезидента Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, тоді помічником президента Володимира Зеленського.
- Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані та Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News в квітні, а журнал Time першим опублікував деякі ключові моменти з розмови в лютому.
- Міністр закордонний справ Дмитро Кулеба заявив, що окремі сили намагаються внести розбрат у відносини України та США "зливаючи" розмови адвоката колишнього президента США Руді Джуліані та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.