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Рекордна кількість росіян з 2013 року хочуть виїхати з РФ

Середа, 9 червня 2021, 12:45

П'ята частина росіян готові виїхати за кордон на постійне проживання.

Джерело: Meduza, що посилається на результати опитування російського "Левада-центру"  

Деталі: Згідно з результатами опитування, 22% росіян заявили, що хотіли б виїхати за кордон на постійне проживання, 77% - що не хотіли б.

Частка тих, що висловили бажання виїхати зросла за останні кілька років - ще в 2017 році вона становила 15%. У 2021 році цей показник досяг рівня 2011-2013 років.

Найчастіше про бажання виїхати заявляють молоді люди: майже половина (48%) серед респондентів 18-24  років, третина (33%) серед респондентів 25-39 років.

Найменше хотіли б виїхати представники старших поколінь: 7% серед респондентів 55 років і старше.

Опитування проводили 20-26 травня 2021 року серед 1620 людей у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах Росії.

Теми: Росіяопитування


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