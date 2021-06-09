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У ДТП загинуло подружжя "свободівців" та їхня дитина

Середа, 9 червня 2021, 13:22
У ДТП загинуло подружжя свободівців та їхня дитина

На Херсонщині поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинули троє жителів Кіровоградщини - родина представників ВО "Свобода".

Джерело: Нацполіція, голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook

Деталі: 8 червня на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

Поблизу с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка зіткнулися автомобілі "AUDI Q7" та вантажівка "VOLVO" з напівпричепом.

Поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці.

 

Між транспортними засобами сталося зіткнення. В результаті автопригоди водій "AUDI", його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. У позашляховику також знаходилася ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка. Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області, вказує поліція.

Тягнибок повідомив, що в цьому ДТП загинув заступник голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода" Едуард Жмутський, його дружина Марина, яка була керівником обласного осередку Об'єднання українок "Яворина" та депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи" та їхня молодша донька Злата.

 

Тягнибок пише, що старша донька подружжя Аліна зараз перебуває в комі.

Українська правда

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Теми: ДТПКіровоградська область
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