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Стали відомі перші деталі про чоловіка, що дав ляпаса президенту Франції

Середа, 9 червня 2021, 13:31
Стали відомі перші деталі про чоловіка, що дав ляпаса президенту Франції
Фото: delfi.lt

Молодий чоловік, який 8 червня під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з народом у рамках поїздки регіонами дав йому ляпаса, виявився місцевим мешканцем на ім’я Дам’єн Тарель. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Молодий чоловік цікавиться середньовічною історією і виявився підписником сторінок та акаунтів прихильників крайніх роялістських поглядів. Тарель, серед іншого, заснував у своїй громаді у Сан-Вальє асоціацію реконструкторів історичного середньовічного бою. 

Підписки привернули увагу зокрема через те, що початок фрази, яку вигукнув Тарель перед ляпасом президенту і який спершу розчули хибно, виявився бойовим гаслом французьких королів "Montjoie Saint Denis" (з продовженням "Геть Макронію").

Люди, які безпосередньо товаришують з ним, стверджують, що він "аполітичний" і досі не був помічений за якимись неоднозначними вчинками, а на такі сторінки підписався радше з цікавості. 

З’явилося також відео, зняте невдовзі перед інцидентом з Макроном - журналісти підійшли запитати у невеликої групи людей, що спонукало їх прийти на зустріч з президентом. Серед молодих людей можна бачити і Дам’єна Тареля, проте сам він нічого не казав на камеру. Інший з групи сказав репортерові, що невдоволений "занепадом Франції".

Абсолютна більшість політичних діячів Франції засудили напад на Макрона, у тому числі популістка Марін Ле Пен, яка ймовірно буде його головною суперницею на майбутніх президентських виборах, заявивши, що вважає такий вчинок "неприпустимим і вартим рішучого засудження у демократичній країні". 

BFMTV повідомляє з посиланням на джерело у поліції, що у другого затриманого - товариша Тареля - нібито знайшли "Майн Кампф" Гітлера і зброю, але не уточнюється, яку саме.

Дам’єну Тарелю за напад на публічну особу може загрожувати до 3 років позбавлення волі та до 45 тисяч євро штрафу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: МакронФранція
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