Третина українців вважають, що треба повністю відмежуватись від окупованих територій

Майже третина українців вважають, що з окупованими територіями не варто вести торгівлі, а 20% виступають за продовження економічної блокади ТОТ.

Джерело: Фонд демократичні ініціативи

Дослівно: "В суспільстві дещо посилилася тенденція щодо більш жорсткої політики щодо тимчасово окупованих територій.

Так, 30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними жодної торгівлі, припинити виплати, надання послуг і переміщення людей".

Деталі: Крім того, 21% виступають за збереження економічної "блокади", але при цьому за збереження гуманітарних відносин.

Ще 10% вважають, що можна дозволити торгівлю деякими товарами, але зберігати при цьому гуманітарні зв’язки.

Політичне майбутнє ТОТ в складі України на тих самих умовах, що й раніше, підтримують 55% громадян.

По 13% виступають за повернення цих територій на умовах автономії або іншої форми більшої незалежності від Києва.

Ідея з незалежністю самопроголошених утворень або їхнім приєднанням до Росії, як і раніше, має мінімальну підтримку.

Дослідження провела соцслужба центру Разумкова спільно з фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.