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В Україну прибула чергова партія вакцини Pfizer

Середа, 9 червня 2021, 14:39

У середу в Україну доставили ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. 

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Вакцину закуповують державним коштом через агенцію Crown Agents

Її використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.

Щеплення здійснюватимуть мобільні бригади.

Повідомляється, що за кожною людиною, яка отримає перше щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer, зарезервують другу дозу.

Наразі Україна вже отримала 234 тисяч доз цього препарату.

У МОЗ повідомляють, що Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, у межах глобальної ініціативи COVAX. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня. 

Крім Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

У МОЗ відзначають, що зараз у країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти COVID-19 усіх пріоритетних груп. 

Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. 

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Нагадаємо: 

  • 8 червня в Україну доставили 117 тисяч доз вакцин Pfizer-BioNTech від СОVID-19 у рамках нової поставки в межах глобальної ініціативи COVAX.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Україна


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