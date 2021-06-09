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Кабмін пропонує санкції проти 10 юросіб: виправдовували агресію Росії

Середа, 9 червня 2021, 15:07
Фото 24tv.ua

Кабінет міністрів пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб з різних країн, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту з виправданням збройної агресії Росії проти України та пропаганди діяльності окупаційних адміністрацій РФ.

Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах".

Деталі: Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає:

  • блокування користування майном на території нашої держави,
  • унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,
  • унеможливлює виведення капіталів за межі території України,
  • зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань,
  • припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування,
  • унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України.

Зазначається, що це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.

Проти кого саме планують ввести санкції, не повідомляється.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівсанкціїРосія


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