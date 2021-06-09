Кабмін пропонує санкції проти 10 юросіб: виправдовували агресію Росії

Кабінет міністрів пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб з різних країн, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту з виправданням збройної агресії Росії проти України та пропаганди діяльності окупаційних адміністрацій РФ.

Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах".

Деталі: Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає:

блокування користування майном на території нашої держави,

унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,

унеможливлює виведення капіталів за межі території України,

зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань,

припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування,

унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України.

Зазначається, що це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.

Проти кого саме планують ввести санкції, не повідомляється.