Кабмін пропонує санкції проти 10 юросіб: виправдовували агресію Росії
Середа, 9 червня 2021, 15:07
Кабінет міністрів пропонує РНБО ввести санкції проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб з різних країн, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту з виправданням збройної агресії Росії проти України та пропаганди діяльності окупаційних адміністрацій РФ.
Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Дослівно: "Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах".
Деталі: Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає:
- блокування користування майном на території нашої держави,
- унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України,
- унеможливлює виведення капіталів за межі території України,
- зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань,
- припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування,
- унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України.
Зазначається, що це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.
Проти кого саме планують ввести санкції, не повідомляється.
Українська правда