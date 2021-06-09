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Україна і Туреччина відновлять дружні візити кораблів

Середа, 9 червня 2021, 15:42

Україна і Туреччина домовилися координувати службу на своїх морських ділянках Чорного моря, проводити спільні навчання і та відновити дружні візити кораблів.

Джерело: повідомлення Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Під час зустрічі командувача Берегової Охорони Туреччини контр-адмірала Ахмета Кендіра з головою Держприкордонслужби України Сергієм Дейнеко були обговорені питання загроз та викликів безпеці мореплавства у Чорноморському регіоні.

Дослівно: "Проаналізувавши стан співробітництва між Морською охороною Державної прикордонної служби України та Береговою охороною Турецької Республіки сторони домовилися координовано нести службу на своїх морських ділянках Чорного моря, проводити спільні навчання з пошуково-рятувальних операцій та відновити дружні візити кораблів".

Передісторія:

  • У квітні Україна і Туреччина підписали меморандум про поглиблення співпраці у галузі туризму.

Українська правда
Теми: ТуреччинаУкраїна


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