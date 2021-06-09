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Бекіров вважає 7 років, які йому дали в окупованому Криму, "залякуванням народу"

Середа, 9 червня 2021, 16:04
Бекіров вважає 7 років, які йому дали в окупованому Криму, залякуванням народу

Український активіст колишній політв'язень Едем Бекіров вважає, що заочний вирок, який йому виніс так званий суд в окупованому Криму, покликаний щоб "налякати народ".

Джерело: "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Вчора прокурор просив 4 роки, сьогодні вже 7 років - одна ніч принесла ще 3 роки терміну.

Якщо людей заочно засуджують до таких довгих термінів, то що можна сказати про тих людей, які зараз там перебувають? Це 105 осіб, які засуджені незаконно.

Тому з цією державою ніхто в світі не хоче спілкуватися або вести будь-які справи. Я думаю, такі терміни дають для залякування народу, щоб показати: "сидіть тихо, будете ворушитися, ми навіть заочно винесемо вам терміни".

Деталі: За його словами, він зі своїми захисниками буде подавати апеляцію.

Бекіров додав, що головне це те, що він на волі.

Що було раніше: Так званий "Центральний районний суд Сімферополя" заочно засудив до 7 років позбавлення волі у колонії загального режиму українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова.

Передісторія:

  • 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримокупаціяполітв'язні
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