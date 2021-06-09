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Київський дата-центр атакують хакери: можливі збої в роботі столичних сервісів

Середа, 9 червня 2021, 17:35
Фото: MIS Training Institute

Столичні системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр, через це можуть спостерігатись зброї у роботі київських сервісів. 

Джерело: КМДА з посиланням на департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Деталі: Спеціалісти з кібербезпеки кажуть, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно регламенту. Водночас, атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, а тому можливі невеликі перебої в їхній роботі.

Міська влада також запевняє, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

Українська правда
Теми: Київхакери


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