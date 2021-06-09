Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київський дата-центр атакують хакери: можливі збої в роботі столичних сервісів

Середа, 9 червня 2021, 17:35
Київський дата-центр атакують хакери: можливі збої в роботі столичних сервісів
Фото: MIS Training Institute

Столичні системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр, через це можуть спостерігатись зброї у роботі київських сервісів. 

Джерело: КМДА з посиланням на департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Деталі: Спеціалісти з кібербезпеки кажуть, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно регламенту. Водночас, атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, а тому можливі невеликі перебої в їхній роботі.

Міська влада також запевняє, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: