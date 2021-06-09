Зеленський на передовій пояснив бійцям, що робить для миру

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Донбас заявив, що важливо почути про ситуацію на передовій з перших вуст і розповісти про те, що робить влада для досягнення миру.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Знову на Донбасі. Знову – на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту й розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру".

Фото ОПУ

Деталі: Зеленський заявив, що побачив у наших бійців "повне розуміння ситуації, спокій і впевненість" і додав, що "на таких патріотах тримається оборона".

Фото ОПУ

Передісторія: