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Зеленський на передовій пояснив бійцям, що робить для миру

Середа, 9 червня 2021, 17:32
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Донбас заявив, що важливо почути про ситуацію на передовій з перших вуст і розповісти про те, що робить влада для досягнення миру.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Знову на Донбасі. Знову – на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту й розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру". 

 
Фото ОПУ

Деталі: Зеленський заявив, що побачив у наших бійців "повне розуміння ситуації, спокій і впевненість" і додав, що "на таких патріотах тримається оборона".   

 
Фото ОПУ

Передісторія: 

  • 9 червня президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Повідомлялося, що він відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасвійна


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