Зеленський на передовій пояснив бійцям, що робить для миру
Середа, 9 червня 2021, 17:32
Президент Володимир Зеленський під час візиту на Донбас заявив, що важливо почути про ситуацію на передовій з перших вуст і розповісти про те, що робить влада для досягнення миру.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Знову на Донбасі. Знову – на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту й розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру".
Деталі: Зеленський заявив, що побачив у наших бійців "повне розуміння ситуації, спокій і впевненість" і додав, що "на таких патріотах тримається оборона".
Передісторія:
- 9 червня президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Повідомлялося, що він відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил та поспілкується з бійцями.
Українська правда