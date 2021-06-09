Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина підтримує транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2" - глава МЗС

Середа, 9 червня 2021, 17:50

Німецький уряд виступає за те, щоб транзит газу територією України продовжувався після запуску газопроводу "Північний потік-2" і ця позиція незмінна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС Німеччини Гайко Маас на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.

"Що стосується Німеччини, і пані канцлер говорила це Путіну кілька років тому, завершення проєкту прив’язане до того, щоб надалі відбувався транзит газу через Україну. Ми вклали багато зусиль, щоб підписати таку угоду в 2019 році. Позиція наша не змінюється і ми надалі будемо говорити про це Росії", - сказав Маас.

Кулеба у свою чергу заявив, що всі гарантії щодо російського газопроводу мають ділитися на безпекові і економічні.

"І я сказав, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажанні Німеччини підтримати Україну. Але ми маємо серйозні сумніви у здатності Росії дотримуватися домовленостей. Ми віримо, що Німеччина готова дати гарантії, але стороною угоди є і Росія, тому треба предметно і детально вести перемовини", - сказав він.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив про завершення укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Читайте також:  Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"

Теми: Німеччинагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Німеччина
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Екоактивісти в масках Шольца знов заблокували рух у Німеччині
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: