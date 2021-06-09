Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина підтримує транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2" - глава МЗС

Середа, 9 червня 2021, 17:50

Німецький уряд виступає за те, щоб транзит газу територією України продовжувався після запуску газопроводу "Північний потік-2" і ця позиція незмінна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав МЗС Німеччини Гайко Маас на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.

"Що стосується Німеччини, і пані канцлер говорила це Путіну кілька років тому, завершення проєкту прив’язане до того, щоб надалі відбувався транзит газу через Україну. Ми вклали багато зусиль, щоб підписати таку угоду в 2019 році. Позиція наша не змінюється і ми надалі будемо говорити про це Росії", - сказав Маас.

Кулеба у свою чергу заявив, що всі гарантії щодо російського газопроводу мають ділитися на безпекові і економічні.

"І я сказав, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажанні Німеччини підтримати Україну. Але ми маємо серйозні сумніви у здатності Росії дотримуватися домовленостей. Ми віримо, що Німеччина готова дати гарантії, але стороною угоди є і Росія, тому треба предметно і детально вести перемовини", - сказав він.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив про завершення укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Читайте також:  Лана Зеркаль: Є шанс забрати у Байдена право гратися з санкціями по "Північному потоку-2"

Теми: Німеччинагаз


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює

У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про "Бук"

США видалили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати

З "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів – Юрчишин

ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

фотоУ Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну

Усі новини...
Німеччина
В Росії остаточно заборонили ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини
"Ніщо остаточно не погоджено" – Кулеба після розмови в Німеччині про "Північний потік-2"
РФ зробила ще крок, щоб заборонити ототожнювати СРСР і нацистську Німеччину
Останні новини
22:21
Новини економіки: інфляція прискорилась, перша країна легалізувала біткоїни
22:04
Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює
21:42
У міністра інфраструктури з'явились два нових заступники
21:39
Новини 9 червня: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"
21:20
Уряд виділив 800 мільйонів із "ковідного" фонду на доплату співробітникам МВС
21:19
Кабмін схвалив законопроєкт щодо монетизації пільг з оплати проїзду
20:50
У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про "Бук"
20:31
В Австрії до 1 липня скасують майже всі COVID-обмеження
20:21
ІнфографікаЦіни на нафту на рекордних за два роки рівнях
20:16
Кравчук закликав бойовиків звільнити чотирьох важкохворих українців
Усі новини...