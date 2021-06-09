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Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про національний спротив 

Середа, 9 червня 2021, 18:15
Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про національний спротив 

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт №5557, ініційований президентом Володимиром Зеленським, про основи національного спротиву, який передбачає широке залучення громадян до забезпечення воєнної безпеки. 

Джерело: пресслужба "Слуги народу" з посиланням на голову комітету Олександра Завітневича

Деталі: Вказується, що законопроєкт передбачає розбудову потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом із підготовкою громадян України до захисту держави сформують систему національного спротиву.

Очолити територіальну оборону має президент як верховний головнокомандувач, керуватиме її діяльністю – головнокомандувач ЗСУ через командувача військ територіальної оборони.

Голова комітету вважає, що закон суттєво посилить обороноздатність країни, оскільки в кожній області та районі будуть організовані підрозділи. 

Що передувало: 25 травня президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити Закон про основи національного спротиву і у зв'язку з ним збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців. 

Українська правда

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Теми: арміязаконодавство
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