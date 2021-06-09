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Глава МЗС Німеччини про зброю для України: уявіть, якби я сказав про це Лаврову

Середа, 9 червня 2021, 19:05

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не постачатиме зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі у "нормандському форматі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.

"Коли ми з міністром Ле Дріаном подзвонили панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустріч в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.

Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі  найбільшим двостороннім донором і партнером для України.

"Ми можемо розширити можливості якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.

Кулеба у свою чергу заявив, що жодні міжнародні норми не забороняють Україні купувати озброєння.

"Я щиро сподіваюся, що ніхто ніколи не пожалкує, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону, щоб відбити бажання у Путіна наступати. Ми за мирне врегулювання, за політичне врегулювання і підтримка Німеччини в цьому є фундаментальною", - сказав він.

Як повідомлялось, у понеділок 7 червня глави МЗС Німеччини і Франції поговорили з російським міністром Сергеєм Лавровим про Донбас.

Раніше Маас вже заявляв, що Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі".

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСЛавровНімеччина
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