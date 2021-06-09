В Австрії до 1 липня скасують майже всі COVID-обмеження

До 1 липня в Австрії скасують майже всі пов'язані з коронавірусом обмеження, крім необхідності пред'явити свій Covid-сертифікат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Перша хвиля послаблення карантину почнеться вже 10 червня. Вимога до носіння масок буде послаблена на відкритих майданчиках для людей, які були вакциновані, здали негативний результат і для всіх тих, хто недавно одужав від вірусу.

Ресторанам дозволять працювати до півночі, а за одним столом буде дозволено збиратися до 8 осіб.

До 1 липня для барів та ресторанів не буде часу закриття, проте напої в барі і танці будуть заборонені.

Також необхідно буде пред'явити "паспорт вакцинації", який вказує на імунітет до вірусу.

Уряд Австрії заявив, що вважає за краще поступовий підхід до пом'якшення заходів. "З нашої точки зору, має сенс діяти крок за кроком", - заявила міністр туризму Елізабет Кестінгер.

Нагадаємо, Європарламент підтримав запровадження європейського цифрового COVID-сертифіката, покликаного забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії.