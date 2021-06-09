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Новини 9 червня: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"

Середа, 9 червня 2021, 21:39

Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні, з "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів — актуальні новини 9 червня.

Про "зелену" зону

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

Очільник МОЗ Ляшко пропонує уряду послабити карантин, але продовжити його до кінця літа. У МОЗ планують скасувати вимоги щодо заповненості залів, роботи спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.

Про "Голос"

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

У партії "Голос" заявили, що про наміри окремих нардепів вийти із фракції та партії офіційно ніхто не повідомляв, а реагувати будуть вже на конкретні дії обранців.

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Про інші важливі новини

Франція з 9 червня відкриває свої кордони для міжнародних туристів – у тому числі для українців, у тому випадку, якщо вони були вакциновані вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.

Картографи офіційно визнали та додали на мапу світу ще один океан — Південний. Тепер на планеті їх п’ять.

Сальвадор став першою у світі країною, що узаконив використання криптовалюти біткоїн як платіжного засобу.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом.

12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у 13 областях України та у Києві.

За добу 8 червня в Україні зафіксували 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 756 осіб, померли 77 хворих, одужали 6 962 особи.

Українська правда

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