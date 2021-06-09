Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новини 9 червня: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"

Середа, 9 червня 2021, 21:39

Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні, з "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів — актуальні новини 9 червня.

Про "зелену" зону

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

Очільник МОЗ Ляшко пропонує уряду послабити карантин, але продовжити його до кінця літа. У МОЗ планують скасувати вимоги щодо заповненості залів, роботи спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.

Про "Голос"

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.

У партії "Голос" заявили, що про наміри окремих нардепів вийти із фракції та партії офіційно ніхто не повідомляв, а реагувати будуть вже на конкретні дії обранців.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Франція з 9 червня відкриває свої кордони для міжнародних туристів – у тому числі для українців, у тому випадку, якщо вони були вакциновані вакцинами, затвердженими регулятором ЄС.

Картографи офіційно визнали та додали на мапу світу ще один океан — Південний. Тепер на планеті їх п’ять.

Сальвадор став першою у світі країною, що узаконив використання криптовалюти біткоїн як платіжного засобу.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом.

12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у 13 областях України та у Києві.

За добу 8 червня в Україні зафіксували 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 756 осіб, померли 77 хворих, одужали 6 962 особи.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО

Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює

У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про "Бук"

США видалили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати

З "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів – Юрчишин

ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

Усі новини...
Останні новини
02:53
Понад 8 тисяч військових ООС отримали обидва щеплення від коронавірусу
02:18
Кулеба в Берліні назвав політичним рішення Німеччини не постачати зброю в Україну
01:40
Байден обіцяє заявити Путіну про неприпустимість порушення суверенітету демократичних країн
00:58
Російський суд визнав ФБК і штаби Навального екстремістськими
00:27
"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського
23:43
США пожертвують 500 млн вакцини Pfizer для 100 країн – ЗМІ
23:16
Нехтує "волею" кримчан – Путін про форму збірної України на Євро-2020
22:53
Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО
22:21
Новини економіки: інфляція прискорилась, перша країна легалізувала біткоїни
22:04
Чернівецький осередок "Голосу" вимагає виключити Кіру Рудик із партії, яку вона очолює
Усі новини...