Новини 9 червня: "зелена" Україна, проблеми з "Голосом"
Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні, з "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів — актуальні новини 9 червня.
Про "зелену" зону
Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.
Очільник МОЗ Ляшко пропонує уряду послабити карантин, але продовжити його до кінця літа. У МОЗ планують скасувати вимоги щодо заповненості залів, роботи спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.
Про "Голос"
Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що щонайменше десять парламентарів розглядають варіант виходу з партії та фракції, пояснюючи це узурпацією та зловживанням влади з боку керівництва політсили.
У партії "Голос" заявили, що про наміри окремих нардепів вийти із фракції та партії офіційно ніхто не повідомляв, а реагувати будуть вже на конкретні дії обранців.
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