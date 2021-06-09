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США пожертвують 500 млн вакцини Pfizer для 100 країн – ЗМІ

Середа, 9 червня 2021, 23:43
США пожертвують 500 млн вакцини Pfizer для 100 країн – ЗМІ

Адміністрація президента Джо Байдена планує пожертвувати 500 мільйонів доз вакцини Pfizer від коронавірусу для майже 100 країн у наступні два роки. 

Джерело: Reuters з посиланням на три джерела

Деталі: За інформацією співрозмовників агентства, ймовірно, 200 мільйонів доз нададуть в цьому році, а ще 300 мільйонів у першій половину наступного року. 

Планується, що вакцини передадуть 92 країнам із низьким доходом та Африканському союзу через програму COVAX. 

Один із співрозмовників каже, що Байден оголосить про це рішення під час зустрічі Великої сімки у Великій Британії. 

Що передувало: 3 червня у Білому домі розповіли деталі, скільки доз вакцини проти коронавірусу отримають світові держави від США в рамках оголошеного розподілу 25 мільйонів доз.

США вирішили надати щонайменше 75% вакцин платформі COVAX, ще 25% країни отримають напряму.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусСША
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