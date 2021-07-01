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Автомобіль патрульного насмерть збив людину у Херсоні: водій втік

Четвер, 1 липня 2021, 11:25
Автомобіль патрульного насмерть збив людину у Херсоні: водій втік

Автомобіль патрульного насмерть збив людину у Херсоні, а водій втік з місця подій. 

Джерело: Патрульна поліція Херсонській області у Facebook

Деталі: ДТП сталось близько 22-ї години 30 червня. 

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW наїхав на чоловіка, який переходив дорогу через пішохідний перехід. Після цього він поїхав з місця події. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні. 

Правоохоронці встановили, що автомобіль належить діючому співробітнику патрульної поліції. 

За вказаним фактом розпочато службове розслідування.Безпосереднього керівника та винуватця події відсторонили від виконання службових обов’язків.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. 

Українська правда

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Теми: ДТПполіціяХерсон
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