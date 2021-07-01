Автомобіль патрульного насмерть збив людину у Херсоні: водій втік

Автомобіль патрульного насмерть збив людину у Херсоні, а водій втік з місця подій.

Джерело: Патрульна поліція Херсонській області у Facebook

Деталі: ДТП сталось близько 22-ї години 30 червня.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW наїхав на чоловіка, який переходив дорогу через пішохідний перехід. Після цього він поїхав з місця події. Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці встановили, що автомобіль належить діючому співробітнику патрульної поліції.

За вказаним фактом розпочато службове розслідування.Безпосереднього керівника та винуватця події відсторонили від виконання службових обов’язків.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.