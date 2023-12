У ЄС почали діяти цифрові COVID-сертифікати

У ЄС з 1 липня офіційно почали діяти цифрові сертифікати COVID, що мають спростити поїздки у Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сертифікат містить інформацію про щеплення, або наявність імунітету внаслідок перенесеної хвороби, або негативний тест на коронавірус. Спільна система ЄС дозволяє зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському союзі, а також запобігти шахрайству та підробці. Документ може бути паперовим або в цифровому вигляді та обов’язково міститиме QR-код.

Система розроблена також для застосування до країн, що є членами Шенгенської зони, але не є членами ЄС - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Як повідомила пресслужба Єврокомісії, віднині громадяни країн ЄС вже можуть отримати свій документ і більшість країн-учасниць мережі технічно готові перевіряти через систему сертифікат щонайменш одного типу (або про вакцинацію, або про перенесену хворобу, або про негативний тест).

"Із запуском цифрового ковід-сертифікату громадяни отримують ключовий інструмент для того, щоб у ЄС могло відновитися вільне пересування і щоб при цьому громадське здоров’я залишалось у пріоритеті", – прокоментувала єврокомісарка Стелла Кіріакідес.

