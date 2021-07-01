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У ЄС почали діяти цифрові COVID-сертифікати

Четвер, 1 липня 2021, 12:53
У ЄС почали діяти цифрові COVID-сертифікати
Фото з Twitter ЄП

У ЄС з 1 липня офіційно почали діяти цифрові сертифікати COVID, що мають спростити поїздки у Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сертифікат містить інформацію про щеплення, або наявність імунітету внаслідок перенесеної хвороби, або негативний тест на коронавірус. Спільна система ЄС дозволяє зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському союзі, а також запобігти шахрайству та підробці. Документ може бути паперовим або в цифровому вигляді та обов’язково міститиме QR-код.

Система розроблена також для застосування до країн, що є членами Шенгенської зони, але не є членами ЄС - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Як повідомила пресслужба Єврокомісії, віднині громадяни країн ЄС вже можуть отримати свій документ і більшість країн-учасниць мережі технічно готові перевіряти через систему сертифікат щонайменш одного типу (або про вакцинацію, або про перенесену хворобу, або про негативний тест).

"Із запуском цифрового ковід-сертифікату громадяни отримують ключовий інструмент для того, щоб у ЄС могло відновитися вільне пересування і щоб при цьому громадське здоров’я залишалось у пріоритеті", – прокоментувала єврокомісарка Стелла Кіріакідес.

Нагадаємо, 14 червня Рада ЄС скасувала обмеження на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів. Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.

Країни-члени повинні будуть визнавати сертифікат про щеплення всіма вакцинами, що затверджені у ЄС, але за власним рішенням можуть визнавати й інші. Так само, країни за власним рішенням можуть визнавати сертифікат дійсним вже після щеплення першою дозою вакцини. 

Система мала бути готова до 1 липня, але деякі країни запустили сертифікати раніше.

Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з регіону, що демонструє сплеск захворювання.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірустуризм
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