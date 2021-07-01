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Вакцину від коронавірусу отримали ще 93 тисячі українців

Четвер, 1 липня 2021, 14:06
Дашборд УП

30 червня 93 186 українців отримали щеплення від коронавірусу, з них другу дозу – 61 472 людини. 

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Першу дозу отримали 31 714 громадян. 

У середу працювали 528 мобільних бригад, які здійснювали вакцинацію у 1236 пунктах щеплення та 13 центрах вакцинації. 

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.

Загалом, від початку кампанії з вакцинації було щеплено 1 965 660 людей. З них одну дозу препарату від коронавірусу отримали 1 965 658 людей, повністю імунізовані – 710 996 осіб. 

Всього проведено  2 676 654 щеплення.

 
МОЗ

Що передувало: 29 червня медики зробили 81 637 щеплення: одну дозу вакцини отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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