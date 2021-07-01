Вакцину від коронавірусу отримали ще 93 тисячі українців
30 червня 93 186 українців отримали щеплення від коронавірусу, з них другу дозу – 61 472 людини.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я
Деталі: Першу дозу отримали 31 714 громадян.
У середу працювали 528 мобільних бригад, які здійснювали вакцинацію у 1236 пунктах щеплення та 13 центрах вакцинації.
Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.
Загалом, від початку кампанії з вакцинації було щеплено 1 965 660 людей. З них одну дозу препарату від коронавірусу отримали 1 965 658 людей, повністю імунізовані – 710 996 осіб.
Всього проведено 2 676 654 щеплення.
Що передувало: 29 червня медики зробили 81 637 щеплення: одну дозу вакцини отримали 21 475 людей, повністю імунізовані – 60 162 людини.
Передісторія:
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП