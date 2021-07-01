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Популярний напрямок, потік туристів з РФ: МАУ пояснила затримку рейсів із Туреччиною

Четвер, 1 липня 2021, 16:49

Авіакомпанія МАУ каже, що вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії, обумовлені різким сезонним збільшенням кількості рейсів, а також відновленням авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання.

Джерело: сайт МАУ

Деталі: Через ці причини авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

За таких обставин затримки торкнулися чартерних рейсів Київ-Анталія, Харків-Анталія та Львів-Анталія.

МАУ запевняє, що все можливе робиться для оперативного відновлення чартерного авіасполучення з Анталією протягом дня.

Дослівно: "Наразі авіаперевізник надає усю необхідну допомогу пасажирам затриманих рейсів. Зокрема, усіх, хто мав відлетіти з Києва, Харкова та Львова забезпечені гарячим та холодним харчуванням. Пасажирів, які чекали на повернення до Києва на вказаних рейсах у зворотному напрямку з Туреччини частково перевезено до готелів, забезпечено харчуванням та буде організовано трансфер під новий час вильоту".

Додатково: МАУ зазначає, що у літньому сезоні 2021 року з огляду на обмежені можливості туристичних перельотів до країн Європи, увага українських туристів, зокрема, акцентована на курортах Туреччини. Так, для порівняння у червні 2019 року МАУ здійснила 202 чартерні рейси до Туреччини, у 2020-му – 166, а у червні 2021-го – 505 рейсів.

Нинішнє зростання кількості рейсів до Туреччини і з ряду інших країн – у сукупності такі тенденції й викликали неочікувані ускладнення на напрямку, пояснюють у МАУ.

UPD: Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що за інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене.

Що було раніше: Зранку 1 липня стало відомо, що у "Борисполі" затримується виліт рейсів до Туреччини, бо країна не надає дозвіл. 

О 12-тій годині в міжнародному аеропорту "Бориспіль" почали посадку на рейси в Анталію.

Українська правда
Теми: авіаТуреччина


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