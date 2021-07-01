Світоліна залишає Вімблдон

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла польській суперниці та залишає Вімблдонський тенісний турнір.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Світоліна не змогла перемогти Магду Лінетт. Із рахунком 3:6 та 4:6 Світоліна поступилась Лінетт.

Перед цим із турніру вилетіла українка Марта Костюк. Таким чином Світоліна протрималась на Вімблдоні на кілька хвилин довше, ніж Костюк.

Тепер в основній сітці одиночного розряду на турнірі українок не залишилось.