Світоліна залишає Вімблдон
Четвер, 1 липня 2021, 17:11
Перша ракетка України Еліна Світоліна програла польській суперниці та залишає Вімблдонський тенісний турнір.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Світоліна не змогла перемогти Магду Лінетт. Із рахунком 3:6 та 4:6 Світоліна поступилась Лінетт.
Перед цим із турніру вилетіла українка Марта Костюк. Таким чином Світоліна протрималась на Вімблдоні на кілька хвилин довше, ніж Костюк.
Тепер в основній сітці одиночного розряду на турнірі українок не залишилось.