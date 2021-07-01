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Єгипет вимагатиме в туристів із "небезпечних" країн сертифікати вакцинації і тести

Четвер, 1 липня 2021, 19:21
Єгипет вимагатиме в туристів із небезпечних країн сертифікати вакцинації і тести

Єгипет буде перевіряти сертифікати про вакцинацію в туристів, які перебували в країнах зі широким розповсюдженням мутованих штамів COVID-19 за два тижні до в'їзду в країну.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Єгипту.

Деталі: Станом на 1 липня у перелік таких країн входять Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Шрі-Ланка, В'єтнам, Бразилія і країни Латинської Америки.

Сертифікати про вакцинацію повинні бути видані затвердженими лабораторіями і мати QR-код для перевірки.

Крім того, такі туристи після прибуття в Єгипет повинні будуть здати ПЛР-тест. У разі позитивного результату, вони будуть направлені до медустанов.

Інші туристи також можуть в'їжджати в країну за сертифікатом вакцинації, якщо друге щеплення зроблено щонайменше за 14 днів до в'їзду.

Не щеплені відвідувачі зобов'язані надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Єгипетським управлінням лікарських засобів. До їх списку входять вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson і Sputnik.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄгипеттуризмвакцинаціяCovid-2019коронавірус
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