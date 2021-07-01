Не лише "департамент війни": у Мамедова забрали доступ до держтаємниці

Заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова позбавили доступу до державної таємниці слідом за тим, як у нього забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Джерело: журналістка й правозахисниця Ольга Решетилова у Facebook та співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними Решетилової, "сьогодні Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці Гюндуза Мамедова".

Цю інформацію підтвердило джерело УП.

За інформацією Решетилової, намагання усунути Мамедова може бути пов'язане з тим, що 17 липня будуть роковини збиття боїнгу МН17, а він очолює слідчу групу від України в Joint Investigation Team.

"Один заступник Венедіктової позбавляє іншого заступника доступу до державної таємниці. З абсолютно надуманих причин. Очевидно, що це цілком може бути підставою для звільнення Мамедова", – зазначила Решетилова.

Тим часом низка правозахисних організацій оприлюднили лист до посольств та міжнародних організацій з приводу того, що генпрокурорка Ірина Венедіктова спершу передала Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, від Гюндуза Мамедова до Максима Якубовського, а вже наступного дня забрала його під своє керівництво.

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