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В'язню Кремля Виговському пом'якшили умови в колонії РФ – ЗМІ

П'ятниця, 2 липня 2021, 00:05

Українського політв'язня Валентина Виговського у виправній колонії №11 у Кіровській області РФ перевели з одиночної камери в загальний загін на суворих умовах утримання, до цього він сидів у "бетонному мішку" близько 5 років.

Джерело: адвокат Ілля Сидоров, "Idel Реалії" (російськомовне інтернет-видання Татаро-башкирської служби радіо "Свобода")

Деталі: Як розповів адвокат, Виговський повідомив про значне поліпшення умов утримання в ІК-11 у Кіровській області. З 10 червня політв'язня переведено на суворі умови утримання (СУУ) в ІК-11.

За його словами, засуджені в СУУ живуть в одній великій кімнаті з непоганим ремонтом. У цій кімнаті є столи, стільці, справжні ліжка, а не відкидні лежаки, як це було в приміщенні камерного типу (ПКТ). Засудженим дозволено дивитися телевізор, грати в настільні ігри та читати книги.

У СУУ зараз перебуває 12 осіб, температура в приміщенні комфортна. Цілодобове відеоспостереження як це було в ПКТ, не ведеться.

Якість їжі в порівнянні з утриманням у ПКТ теж дещо поліпшилася. Крім того, Виговський може купувати капусту, помідори, цибулю, часник у табірному магазині. Йому дозволили мати кип'ятильник, і тепер він може випити чай, коли захоче.

Від роботи в СУУ, не пов'язаної з його професією програміста, політв'язень відмовився.

У СУУ Виговський поки проживає не разом з іншими ув'язненими, а в окремій кімнаті, бо перебуває на карантині. У нього взяли ПЛР-тест на коронавірус.

Нещодавно з Виговським ще раз спілкувався психолог. Під час бесіди з адвокатом Валентин уже не висловлював намір покінчити життя самогубством або оголосити безстрокове голодування.

Український політв'язень написав заяву з проханням надати йому можливість спілкуватися з сім'єю по телефону.

До звільнення Виговському лишилося ще 4 роки.

Покращення умов відбулося після публікації оповіді про його життя в одиночній камері.

Передісторія:

  • У 2014 році активіст Майдану Валентин Виговський був затриманий співробітниками ФСБ в окупованому Криму. Йому були пред'явлені звинувачення у зборі та передачі представнику Китаю секретної інформації про двигун літака бойової авіації РФ.
  • Під час слідства Виговський дав свідчення, однак на суді заявив, що обмовив себе під тортурами.
  • У 2015 році Московський обласний суд визнав Валентина Виговського винним у шпигунстві (ст. 276 ККРФ) і призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.
  • Наприкінці 2017 року Дарницький райсуд Києва визнав вирок засудженого в Росії за шпигунство українця й дозволив йому відбувати покарання в Україні, проте Росія відмовилася передати Україні Виговського
  • Протягом останніх 5 років Виговський відбуває покарання у ІК-11 Кіровської області. Він – у перших списках кандидатів на обмін між Росією і Україною.

Теми: політв'язніРосія


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