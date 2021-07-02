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На сході з вечора – ще 15 порушень “тиші”, знову гаряче під Авдіївкою

П'ятниця, 2 липня 2021, 08:49

Протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню, з початку доби 2 липня – 6 порушень.

Джерело: ранкове зведення Операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Станом на 17-ту годину 1 липня на Донбасі було зафіксовано 17 порушень "тиші" й одного пораненого бійця

Станом на 7-му ранку, 2 липня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

У районі Золотого-4  ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Напередодні Авдіївка також була під прицілом, через обстріл згорів дім.

Теми: ООСДонбасбойові дії


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