На сході з вечора – ще 15 порушень “тиші”, знову гаряче під Авдіївкою

Протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню, з початку доби 2 липня – 6 порушень.

Джерело: ранкове зведення Операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Станом на 17-ту годину 1 липня на Донбасі було зафіксовано 17 порушень "тиші" й одного пораненого бійця.

Станом на 7-му ранку, 2 липня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

У районі Золотого-4 ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Напередодні Авдіївка також була під прицілом, через обстріл згорів дім.