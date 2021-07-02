Центральну станцію метро Києва закриють через антитерористичні навчання
П'ятниця, 2 липня 2021, 12:27
Станція метро "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня із 8:30 до 13:30 у зв’язку із антитерористичними навчаннями.
Джерело: сайт Київської адміністрації
Дослівно: "Пересадочний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі".
Передісторія:
- 4 липня у столиці відбудуться планові антитерористичні навчання на базі Хоральної синагоги Бродського за участі СБУ, підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.
Українська правда