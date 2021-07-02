Центральну станцію метро Києва закриють через антитерористичні навчання

Станція метро "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня із 8:30 до 13:30 у зв’язку із антитерористичними навчаннями.

Джерело: сайт Київської адміністрації



Дослівно: "Пересадочний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі".

Передісторія: