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Центральну станцію метро Києва закриють через антитерористичні навчання

П'ятниця, 2 липня 2021, 12:27
Центральну станцію метро Києва закриють через антитерористичні навчання
Фото tov-tob.livejournal.com

Станція метро "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня із 8:30 до 13:30 у зв’язку із антитерористичними навчаннями.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно: "Пересадочний вузол "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі".

Передісторія:

  • 4 липня у столиці відбудуться планові антитерористичні навчання на базі Хоральної синагоги Бродського за участі СБУ, підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. 

Українська правда

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Теми: Київметро
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