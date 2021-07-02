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У Румунії стався вибух на найбільшому нафтопереробному заводі країни

П'ятниця, 2 липня 2021, 13:30

Поблизу румунського міста Констанца стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Digi24.

Вибух на  нафтопереробному заводі, який супроводжувався великою пожежею, стався близько полудня за 25 км на північ від Констанци.

Високий стовп диму видно з пляжів Мамая та інших прилеглих міст, включаючи Констанцу, де мешканці також повідомили, що почули гучний вибух, перш ніж побачили дим.

На місце події було направлено вісім пожежних автомобілів, дві машини швидкої допомоги та одне мобільне відділення реанімації. За попередніми даними, в результаті вибуху поранення отримали двоє людей.

 

"У людей обпечені обличчя, нічого серйозного. Ми оцінюємо ситуацію. Туристів це не зачіпає ", - сказав префект округу Констанци Сільвіу Коша.

Про причини вибуху поки нічого невідомо.

На місце події очікується прибуття глави МВС Румунії Лучана Боде.

"Українська правда" у Threads

Теми: Румуніявибух
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