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Глава МЗС Греції приїде в Україну

П'ятниця, 2 липня 2021, 16:13
Глава МЗС Греції приїде в Україну

У понеділок, 5 липня, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Український та грецький міністри закордонних справ проведуть переговори, головними темами яких стануть збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, підтримка інтеграції України в ЄС і НАТО, спрощення умов поїздок громадян.

"Міністри окремо обговорять безпеку в зоні російсько-українського збройного конфлікту, поблизу українських кордонів і в регіоні Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також глава МЗС Греції виступить на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" і здійснить поїздку до Одеси, де ознайомиться з економічним потенціалом Одеської області.

5 липня Кулеба і Дендіас проведуть спільну пресконференцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГреціяУкраїнаМЗС
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