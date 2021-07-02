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На вихідних у центрі Києві обмежать рух через змагання з триатлону 

П'ятниця, 2 липня 2021, 18:33

3 та 4 липня у столиці обмежать рух низкою вулиць через проведення змагань із триатлону. 

Джерело: КМДА у Telegram 

Деталі: За інформацією організаторів, з 6 ранку 3 липня до 22 години 4 липня рух автотранспорту перекриють на Контрактовій площі через проведення "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021". 

Також 3 липня із 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханівську. 

У неділю рух по вулицях Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Труханівській, Боричевому та Володимирському узвозі буде перекритий з 7:00 до 13:00. 

Перекритий рух у цей же час буде також на Гаванському мосту та повороту із мосту Метро на Набережне шосе.

Також передбачено внесення змін до руху громадського транспорту в маршрути автобусів № 62, 114 та 115. 



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