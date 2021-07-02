На вихідних у центрі Києві обмежать рух через змагання з триатлону 

3 та 4 липня у столиці обмежать рух низкою вулиць через проведення змагань із триатлону.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: За інформацією організаторів, з 6 ранку 3 липня до 22 години 4 липня рух автотранспорту перекриють на Контрактовій площі через проведення "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

Також 3 липня із 16:00 до 20:00 перекриють вулицю Труханівську.

У неділю рух по вулицях Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Труханівській, Боричевому та Володимирському узвозі буде перекритий з 7:00 до 13:00.

Перекритий рух у цей же час буде також на Гаванському мосту та повороту із мосту Метро на Набережне шосе.

Також передбачено внесення змін до руху громадського транспорту в маршрути автобусів № 62, 114 та 115.