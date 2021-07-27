Українці Костевич і Омельчук позмагаються за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Українська змішана пара Олена Костевич і Олег Омельчук змагатиметься за бронзу Олімпійських ігор у Токіо у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Українці посіли третє місце в кваліфікації і вийшли до бронзового фіналу.

У першій кваліфікації Костевич і Омельчук набрали 580 очок, посіли четверте місце і пройшли до другого раунду.

У другій кваліфікації українці набрали 386 очок і вийшли до бронзового фіналу, де зустрінуться з парою з Сербії - Зорана Арунович/Дамір Мікеч.

Відзначимо, що українці набрали рівну кількість очок з командою РОК (386), але за додатковими показниками в фіналі будуть представники РОК.

Нагадаємо, що раніше в одиночних змаганнях Костевич посіла четверте місце у фіналі стрільби з 10 м. А Омельчук не зміг вийти до фіналу.

Бронзовий фінал стартує о 05:00 за Києвом.