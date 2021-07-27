Українці Костевич і Омельчук позмагаються за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Українська змішана пара Олена Костевич і Олег Омельчук змагатиметься за бронзу Олімпійських ігор у Токіо у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті.
Джерело: Sport.ua
Деталі: Українці посіли третє місце в кваліфікації і вийшли до бронзового фіналу.
У першій кваліфікації Костевич і Омельчук набрали 580 очок, посіли четверте місце і пройшли до другого раунду.
У другій кваліфікації українці набрали 386 очок і вийшли до бронзового фіналу, де зустрінуться з парою з Сербії - Зорана Арунович/Дамір Мікеч.
Відзначимо, що українці набрали рівну кількість очок з командою РОК (386), але за додатковими показниками в фіналі будуть представники РОК.
Нагадаємо, що раніше в одиночних змаганнях Костевич посіла четверте місце у фіналі стрільби з 10 м. А Омельчук не зміг вийти до фіналу.
Бронзовий фінал стартує о 05:00 за Києвом.