Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українці Костевич і Омельчук позмагаються за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Вівторок, 27 липня 2021, 04:43

Українська змішана пара Олена Костевич і Олег Омельчук змагатиметься за бронзу Олімпійських ігор у Токіо у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Українці посіли третє місце в кваліфікації і вийшли до бронзового фіналу.

У першій кваліфікації Костевич і Омельчук набрали 580 очок, посіли четверте місце і пройшли до другого раунду.

У другій кваліфікації українці набрали 386 очок і вийшли до бронзового фіналу, де зустрінуться з парою з Сербії - Зорана Арунович/Дамір Мікеч.

Відзначимо, що українці набрали рівну кількість очок з командою РОК (386), але за додатковими показниками в фіналі будуть представники РОК.

Нагадаємо, що раніше в одиночних змаганнях Костевич посіла четверте місце у фіналі стрільби з 10 м. А Омельчук не зміг вийти до фіналу.

Бронзовий фінал стартує о 05:00 за Києвом.

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Середня ціна на автогаз у мережах АЗС продовжує бити рекорди

інфографіка Парламентський рейтинг: бар’єр долають 5 партій

фотоКерівникам АРМА повідомили про підозри у привласненні "воровського общака"

Україну накриють дощі та грози

фото, відеоСвітоліна пробилася у чвертьфінал Олімпіади в Токіо

"Дитина під ключ" за $60 тисяч: СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон

Усі новини...
Олімпіада
Українку відсторонили від змагань через допінг: вона не зможе позмагатися в Токіо
Важкоатлетка із України посіла 5 місце на Олімпіаді у Токіо
Акції пов'язаних зі скейтбордингом японських компаній зросли після перемоги господарів на Іграх
Останні новини
15:21
На лікування пацієнтів з COVID-19 восени потрібно додатково 5-10 млрд гривень – НСЗУ
15:05
"Центренерго" зменшило чистий збиток до 590 мільйонів
15:02
фотоУ Литві колишнього політика засудили до 6 років за шпигунство на користь РФ
15:00
У травні п’яту частину пільгового газу для населення отримав бізнес – Нафтогаз
14:53
Ткаченко обіцяє "оживити" музей Пирогово, знайшов інвестора
14:43
У Грузії через спалах захворюваності повернуть частину обмежень
14:21
Церковний одяг і масажер для ніг. Що загубили українці в метро у 2021 році
14:19
На заході Грузії зливи спровокували зсуви і змили дороги
14:17
Українці найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Порошенку – опитування
14:09
Колишню одеську в'язницю повторно виставили на приватизаційний аукціон
Усі новини...